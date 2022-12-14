Ronaldo'dan futbolseverleri heyecanlandıran hamle! Real Madrid tesislerinde antremana başladı
İngiltere Premier Lig takımı Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmanlara başladı. Ronaldo'nun bu hareketi futbolseverleri transfer konusunda heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Portekiz ile Dünya Kupası'na veda eden Cristiano Ronaldo kulüpsüz kalmasının ardından antremen tesislerini kullanabilmek adına eski takımı Real Madrid'den izin istedi.
MADRİD YÖNETİMİNDEN OLUMLU YANIT
Madrid yönetiminden olumlu cevap alan tecrübeli futbolcu bugün Valdebebas tesislerinde çalışma gerçekleştirdi.
Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız ismin Real Madrid tesislerine geri dönüşü dünya genelindeki futbolseverleri heyecanlandırdı. ,
BENZEMA'NIN YERİNE...
Karim Benzema'nın sakatlığı sonrasında sezon sonuna kadar Madrid forması giyebileceği iddiaları basında yer bulan Ronaldo'nun Valdebabas'ta antrenman yapması dedikoduları artırdı.
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