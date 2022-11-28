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Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran kişi tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran kişi tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay derbisinde, deplasman ekibinin kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı. Zanlı ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.

İLK İFADESİ: "ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

İfadesinde olay anında alkollü olduğunu, belirten zanlı, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Kaleciye korner direğiyle saldırdan taraftar M.N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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