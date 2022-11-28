Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran kişi tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm
TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay derbisinde, deplasman ekibinin kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı. Zanlı ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.
Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.
Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.
İLK İFADESİ: "ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"
İfadesinde olay anında alkollü olduğunu, belirten zanlı, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
TUTUKLANDI
Kaleciye korner direğiyle saldırdan taraftar M.N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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