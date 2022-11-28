28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray aradığı sol beki buldu!

Galatasaray aradığı sol beki buldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
Galatasaray aradığı sol beki buldu!

Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, özellikle sol bek mevkiisi için gözüne kestirdiği bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA