Olaylı Göztepe-Altay maçında yeni gelişme! Skandalın fitilini ateşleyen ambulans şoförünün sicili kabarık çıktı

İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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