Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Pazar akşamı Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren sarı kırmızılı bir taraftar Altay kalecisi Ozan'a korner direği ile saldırdı. Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, işaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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