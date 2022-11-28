28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Pazar akşamı Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren sarı kırmızılı bir taraftar Altay kalecisi Ozan'a korner direği ile saldırdı. Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, işaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:03
  • 1
  • 21
Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

  • 3
  • 21
Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Bir Göztepe taraftarları, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

  • 4
  • 21
Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

  • 5
  • 21
Göztepe - Altay maçı olaylar nedeniyle tatil edildi! İşaret fişeği ve sisin stadyuma sokulmasına dair görüntüler ortaya çıktı

KALECİYE VURAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.