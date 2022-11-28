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Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran kişi tutuklandı

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Giriş: 28.11.2022 19:41
TFF 1. Lig'dei dün İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran zanlı tutuklandı. Zanlı M.N.A.'nın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.
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