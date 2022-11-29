29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Sergio Oliviera şoku! Yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi

Galatasaray'da Sergio Oliviera şoku! Yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
ABONE OL
Galatasaray’da Sergio Oliviera şoku! Yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sakatlanırken sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA