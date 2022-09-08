09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Macaristan'da mağlup: Yeni transferlerin golleri yetmedi

Trabzonspor Macaristan'da mağlup: Yeni transferlerin golleri yetmedi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
Trabzonspor Macaristan’da mağlup: Yeni transferlerin golleri yetmedi

UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Macar temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililerin gollerini yeni transferler Maxi Gomez ve Umut Bozok attı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

5. dakikada gelişen ilk etkili atakta ev sahibi takım golü buldu. Vecsei'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Nguen, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada Larsen'in bileğine basan Frencevaros oyuncusu Civic, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Dibusz sol direk dibinden yatarak topu güçlükle çıkardı.

25. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Gomez'in şutunda, Dibusz yatarak tehlikeyi önledi.

26. dakikada ceza yayı üzerinden Gomez'in şutunda kaleci Dibusz, sol tarafına yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

29. dakikada Frencevaros, ikinci golü buldu. Nguen'in solda yerden pasına hareketlenen Traore, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin yanından dokunarak topu filelere gönderdi: 2-0.

39. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bakasetas, orta alandan kaptığı topla ilerleyerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Gomez'e bıraktı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

43. dakikada Zachariassen'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Hugo, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Nguen, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin ters köşesinden filelere yolladı: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK 11'LER

Ferençvaroş XI: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Nguen, Traore, Zachariassen, Boli.

Trabzonspor XI: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.

Trabzonspor kafilesi, Macaristan’a gitti TRABZONSPOR KAFİLESİ, MACARİSTAN'A GİTTİ
Trabzonspor’da Masouras transferi Ocak ayına kaldı TRABZONSPOR'DA MASOURAS TRANSFERİ OCAK AYINA KALDI
Trabzonspor’un yeni transferi TIR’a çarptı TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ TIR'A ÇARPTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA