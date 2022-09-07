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Trabzonspor'da Masouras transferi Ocak ayına kaldı

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Trabzonspor’da Masouras transferi Ocak ayına kaldı

Trabzonspor haberi... Yunan sol kanat oyuncusu Georgios Masouras'ın kulübü Olympiakos, Bordo-Mavililerin önerdiği 3.5 milyon Euro’yu kabul etmedi. Ancak Masouras’ın istekli tavrı nedeniyle kış döneminde bir hamle daha yapılacak.

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