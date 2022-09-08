Canlı | Fenerbahçe - Dinamo Kiev CANLI TAKİP İZLE! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe gruptaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Kadıköy'de ağırlıyor. Kiev'e Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenen Fenerbahçe rövanşı almak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
MAÇIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat
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FENERBAHÇE RÖVANŞ İSTİYOR
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.
KIEV'İN BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO
Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.
JORGE JESUS: BU GRUPTAN ÇIKACAK YETERLİ KALİTEYE SAHİBİZ
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu, Dinamo Kiev maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, "Bulunduğumuz gruptaki 3 takımın (Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Rennes) dengeli olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkacak yeterli kaliteye sahibiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk hedefinin lig olduğunu tekrarladı. Jesus, "Diğer yandan Avrupa'da toplanan puanlar ülke futbolu için çok önemli. Türkiye'de statlar ve takımlar çok iyi. Ülke sıralamasına baktığınızda, buranın kalitesini yansıtmıyor. Takımların bunu yukarı çekmesi gerek" yorumunu yaptı.
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