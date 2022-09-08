Canlı | Fenerbahçe - Dinamo Kiev CANLI TAKİP İZLE! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JORGE JESUS: BU GRUPTAN ÇIKACAK YETERLİ KALİTEYE SAHİBİZ

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu, Dinamo Kiev maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, "Bulunduğumuz gruptaki 3 takımın (Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Rennes) dengeli olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkacak yeterli kaliteye sahibiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk hedefinin lig olduğunu tekrarladı. Jesus, "Diğer yandan Avrupa'da toplanan puanlar ülke futbolu için çok önemli. Türkiye'de statlar ve takımlar çok iyi. Ülke sıralamasına baktığınızda, buranın kalitesini yansıtmıyor. Takımların bunu yukarı çekmesi gerek" yorumunu yaptı.