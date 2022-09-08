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Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?

Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Takımların eksik bölgelerine takviye yapacağı Transfer sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarih ve saatte son bulacak. Peki, Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?

Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımların eksik bölgelerine takviye yapacağı, kadrosunda düşünmediği isimleri elinden çıkaracağı transfer döneminin bitiş tarihini merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTER?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini açıklandı.

Buna göre; Süper Lig'de transfer sezonu bugün saat 23.59'da sona erecek.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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