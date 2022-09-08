Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımların eksik bölgelerine takviye yapacağı, kadrosunda düşünmediği isimleri elinden çıkaracağı transfer döneminin bitiş tarihini merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?