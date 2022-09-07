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Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Trabzonspor kafilesi, Macaristan’a gitti

Son dakika haberine göre Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

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