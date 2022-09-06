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Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi! Faslı oyuncu TIR'a çarptı

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Trabzonspor’un yeni transferi Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi! Faslı oyuncu TIR’a çarptı

Trabzonspor'un FUS Rabat takımından kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi antrenman çıkışında trafik kazası geçirdi. Faslı oyuncu kazada yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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