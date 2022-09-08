08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray'da 2 futbolcu yuvadan uçtu

Son dakika: Galatasaray'da 2 futbolcu yuvadan uçtu

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray’da 2 futbolcu yuvadan uçtu

Son dakika spor haberleri... MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı bir yıllığına kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Diğer yandan Ankara ekibi, Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Detaylar geliyor...

Buruk’tan yeni transfer açıklamaları BURUK'TAN YENİ TRANSFER AÇIKLAMALARI
Mauro Icardi İstanbul’a geldi MAURO ICARDİ İSTANBUL'A GELDİ
Juan Mata İstanbul’a geldi! JUAN MATA İSTANBUL'A GELDİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA