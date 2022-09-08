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Kaan Ayhan hangi takıma transfer olacak? Transfer rekabeti

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Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Kaan Ayhan hangi takıma transfer olacak? Transfer rekabeti

Transferin bitimine 2 gün kala 5 transfer birden açıklayan Galatasaray'da Kaan Ayhan ismi tekrar gündeme geldi. Ancak kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı takım transferi dün gece itibariyle kapattı.

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