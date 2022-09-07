Galatasaray Mauro Icardi’yi KAP’a bildirdi!

2 KEZ GOL KRALI OLDU

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.