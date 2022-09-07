Galatasaray Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı.
13 MİLYON EURO BONSERVİS
Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.
2 KEZ GOL KRALI OLDU
Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI
Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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