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Galatasaray'da Juan Mata transferi mutlu sonla bitti

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Galatasaray’da Juan Mata transferi mutlu sonla bitti

Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Son olarak İngiltere'de formasını giydiği Manchester United'la sözleşmesi sona eren serbest durumdaki Mata bugün İstanbul'da geldi.

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