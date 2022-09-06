Okan Buruk’tan Galatasaray - Gaziantep maçı ve yeni transfer açıklamaları

"YAŞAR KEMAL UĞURLU İSMİNİ GÖRÜNCE BİR ENDİŞE TAŞIMAYA BAŞLADIK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

"Maçtan önce Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce bir endişe taşımaya başladık." diyen Buruk, şunları kaydetti:

"Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir ile çıktığım son maçın hakemiydi. Yine aynısını yapmış ve Epureanu'ya yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Bu performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak oyunun içine giremeyen, iletişimi zayıf bir hakem. Galatasaray Kulübünün geçen seneden gelen bir hafızası var. Hakem olaylarıyla ilgili tepkileri, mutsuzlukları var. Bu sezonun da aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ve mutsuz ediyor. Yeni bir MHK, yeni bir federasyon var. Her şey yenilendi. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Hata yapmalarını istemiyoruz ve hataların neden olduğunu çözemiyoruz. Buradan 3 kişi monitör önüne otursak doğru kararı veririz. Neden doğru karar verilemiyor? Birçok maçta bunu görüyoruz. Sadece bize karşı değil, rakiplerimizin lehine verilen yanlış kararlar var. Devamlı aleyhimize verilen yanlış kararlar var. Bir yandan bunu sorguluyoruz ama kötü niyet aramıyoruz. Teknik direktörler ve oyuncular da hata yapıyor. Bu denklemin içinde olduğumuzu biliyoruz. Bundan sonraki haftalarda isteğimiz daha çok odaklansınlar, maçlara iyi hazırlansınlar. Biz bütün hafta antrenman yapıyoruz. Aklımız, fikrimiz maçlarda. Hakemler de biz nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlansın."

"ICARDI VE KAAN AYHAN, 3 GÜN İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TRANSFERLER"

Galatasaray Teknik Direktörü, Arjantinli Mauro Icardi ile milli futbolcu Kaan Ayhan transferlerinin 3 gün içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Takıma katkı verecek isimlerin transferi için çalıştıklarını ve şanslı bir teknik direktör olduğunu ifade eden Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili görüşmeler sürüyor. Transferin kapanmasına 3 günümüz kaldı. Bu 3 gün içinde biteceğini düşündüğümüz transferler. Bir iki tane daha kadromuzu güçlendirecek oyuncu bakıyoruz. Aslında bir hafta geç kapanıyoruz diye daha çok seçenek ortaya çıkacağını düşünüyorduk ama çok fazla seçenek çıkmadı. Şanslı olduğum yan, hem başkanımız hem Erden bey hem de tüm yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden geleni, maddi manevi her türlü fedakarlığı yapıyor. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Kalan 3 günde taraftarın istediği transferleri yapmaya çalışacağız. İnşallah bu 3 gün içinde takıma katkı sağlayacak oyuncular alırız." dedi.

TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU

Okan Buruk, son 4 lig maçında süre alamayan Taylan Antalyalı'nın iyi çalıştığını söyledi.

Hakkında takımdan ayrılacağı iddiaları olan orta saha oyuncusuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Bu sezon 3 orta saha oyuncusu geldi. Geçen seneden kalan oyuncularla bir yarış başladı. Galatasaray'ın başarısı için Taylan da antrenmanlarını yapıyor. Kişilik olarak sevdiğimiz bir oyuncu. 15 yaşından beri tanıyorum. Bugün kadroda yer alamadı. Bundan sonraki dönemde hem kulübümüzün hem de Taylan'ın düşüncesi etrafında bir şekillenme olacak. Bizimle iyi bir şekilde çalışıyor. Antalyaspor maçından sonra süre alamadı. Orada bir yoğunluğumuz var. Genç oyuncularımız var. Hamza bu sezon bizim için önemli bir oyuncu. Altyapıdan birçok oyuncumuz kadroya giriyor. Bazen böyle kararlar alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK maçında ikinci yarıda görev yapan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın ilk 11 oynama kapasitesi olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emin'in Rezerv Lig'de 2 maç oynaması bu maçta daha iyi olmasını sağladı. Emin'i ilk 11 oynayabilecek kapasitede görüyorum. Hazırlık kampını da iyi geçirmişti ama bir sakatlığı vardı. Bugün çok iyi oynadı. Kaptırdığı bir top dışında yaptığı her şey çok doğruydu. Topu rahat kullanan bir oyuncu. Fiziksel avantajlarının yanı sıra çok iyi bir sağ ayağı var. Oyun kurmada bizim için önemli bir oyuncu. Bugünkü performansından dolayı çok mutluyum. Rezerv Lig maçları oyuncular için çok iyi oluyordu. Bizim takım çok önden gitti, çok fazla gol attı, çok maç kazandı. Herhalde lig bir anda bitti o yüzden."