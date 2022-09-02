Beşiktaş’tan FFP açıklaması: UEFA ile anlaşma sağlandı



* Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabilecektir:



2021/22 hedeflerinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2023/24 sezonunda uygulanmak üzere,



2022/23 hedeflerinin 20 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2024/25 sezonunda uygulanmak üzere,



2023/24 hedeflerinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak üzere.



* Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere)



2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise



2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise



2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise



* Benzer şekilde, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere).



* 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan izleme döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ama aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sınırlı olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 sezonun kapsayacak yeni izleme dönemi sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.



* 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan İzleme Döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ve aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan fazla olduğu tespit edilir veya aşım olur ancak aşım tutarı 20 milyon Avro'dan az olmasına rağmen bununla birlikte



2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır



2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır



2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır



hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir."

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