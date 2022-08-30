Beşiktaş’ta transfer hareketliliği hız kazandı

KAAN'A 6 MİLYON EURO

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken Kartal'ın hedefinde yerli oyuncular var. Yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın peşini bırakmıyor. Oyuncunun kulübü Sassuolo'yla temaslarını sürdüren yönetim, tecrübeli stoperi ikna etti ama henüz İtalyan kulübünün 6 milyon euroluk bonservis ısrarını kıramadı.

KORAY GÜNTER'E REST

Beşiktaş, sağ stoper olarak transfer etmek istediği Koray Günter'den beklediği sonucu alamadı. Uzun süredir görüşülen 28 yaşındaki futbolcunun yerli konusunda da avantaj sağlayacağı düşüncesiyle kadroya dahil edilmesi planlanıyordu. Daha önce 800 bin euro teklif edilen Koray, 1.7 milyon euro talep etmiş ancak Kartal'dan ret cevabı almıştı.