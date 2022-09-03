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Galatasaray'ın yeni gözdesi Rolan Sallai

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Galatasaray’ın yeni gözdesi Rolan Sallai

Transferde rotayı Almanya'ya çeviren Galatasaray, Freiburg'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai için tüm şartları zorluyor. Macar yıldızın menacerini İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, görüşmeden olumlu sonuç alsa da Freiburg'la arada şimdilik fark var.

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