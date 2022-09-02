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Son dakika | Beşiktaş borsada liderlik koltuğuna oturdu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika | Beşiktaş borsada liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, borsada da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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