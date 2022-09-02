Canlı | Ümraniyespor-Trabzonspor canlı maç takip izle! Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11’ler...

HAMSIK İYİLEŞTİ

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kadrosunda yer alacak.