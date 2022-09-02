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Haberler Spor Haberleri Canlı | Ümraniyespor-Trabzonspor canlı maç takip izle! Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler...

Canlı | Ümraniyespor-Trabzonspor canlı maç takip izle! Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler...

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Canlı | Ümraniyespor-Trabzonspor canlı maç takip izle! Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11’ler...

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo mavililerde 8 isim sakatlık yaşarken, yeni transfer Umut Bozok'un maç kadrosunda yer alacağı belirtildi. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: S. KIRINTILI, S. GÖKSU, ALLYSON, SACKEY, GLUMAC, LENJANI, MRSIC, OĞUZ, AVOUNOU, METEHAN, BETTAIEB

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, HAMSIK, BARDHI, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

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BORDO MAVİLİLERDE 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

UMUT BOZOK KADRODA

Takım kaptanı Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.

HAMSIK İYİLEŞTİ

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kadrosunda yer alacak.

ÇIRAKLA USTA KARŞILAŞIYOR

Uzun yıllar Abdullah Avcı'nın ekibinde çeşitli görevlerde çalışan Recep Uçar, son olarak Beşiktaş 'ta yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'yla ilk kez kozlarını paylaşacak. Haftanın açılış maçı çırak-usta kapışmasına sahne olacak.

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