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Galatasaray'da flaş ayrılık: Sözleşmesi tek taraflı feshedildi

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Galatasaray’da flaş ayrılık: Sözleşmesi tek taraflı feshedildi

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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