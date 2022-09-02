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Galatasaray'da Lisandro Magallan iddiası

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Galatasaray’da Lisandro Magallan iddiası

Galatasaray transfer haberleri bugün...Savunmaya takviye yapması gündeme gelen Galatasaray'ın Ajax'tan Lisandro Magallan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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