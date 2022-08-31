31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan Jordan Amavi atağı! Marsilya'ya teklif yapıldı

Galatasaray'dan Jordan Amavi atağı! Marsilya'ya teklif yapıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
ABONE OL
Galatasaray’dan Jordan Amavi atağı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Sol bekte Van Aanholt'tan memnun olmayan Okan Buruk'un transfer istemesinin ardından Galatasaray Marsilya forması giyen Jordan Amavi için harekete geçti. Yıldız oyuncunun kiralanması gündemde. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA