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TFF duyurdu: Rezerv Lig kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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TFF duyurdu: Rezerv Lig kaldırıldı

TFF, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir." denildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"BİLGİ BANKASI ERİŞİME AÇILACAK"

Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgi Bankası"nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.

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