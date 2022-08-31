Galatasaray’dan Lucas Moura’ya teklif! Kanattaki soruna ilaç olacak isim... Tottenham’a resmi teklif yapıldı

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sarı-Kırmızılılar'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bululan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi.

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.