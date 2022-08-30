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Galatasaray'da Sacha Boey için kapılar kapandı!

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Galatasaray’da Sacha Boey için kapılar kapandı!

Geçen sezonki performansıyla eleştirilen Sacha Boey'in gönderilmesi gündemdeydi. Fakat Kamerunlu sağ bek ortaya koyduğu oyunla beğeni kazandı. Genç oyuncunun takımda kalacağı öğrenildi.

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