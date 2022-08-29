29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş - Sivasspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Sivasspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
ABONE OL
Beşiktaş - Sivasspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR olarak Emre Malok eşlik edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

MÜCADELENİN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş dev transferi KAP’a bildirdi! BEŞİKTAŞ DEV TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ!
Beşiktaş fanatiği vatandaştan ilginç talep BEŞİKTAŞ FANATİĞİ VATANDAŞTAN İLGİNÇ TALEP

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA