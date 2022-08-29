Beşiktaş - Sivasspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR olarak Emre Malok eşlik edecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke
Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.
MÜCADELENİN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
- Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman?
- %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...
- Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?
- Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...
- Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
- 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?
- Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...