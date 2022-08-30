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Valerien Ismael'den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım

SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Valerien Ismael’den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe ’Geri dönecekler’ hissiyatını vermememiz lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından bazı anlarda oyundaki kontrolü kaybettiklerini ifade etti. Dolaylı yoldan oyuncularına uyarıda bulunan Ismael, "Oyun içerisinde kontrolü daha fazla tutmamız gerekiyor, daha fazla kontrol olması gerekiyor. Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ismael, "İlk yarıda çok istekli görüntü verdik. Karagümrük maçından sonra istediklerimizi bir adım ötesine taşıdık. Büyük bir enerji vardı takımda. Taraftarın enerjisiyle oynadık. Futbolculardan beklediğimiz büyük takım gibi oynadık. İkinci yarı bazı anlarda kontrolü kaybettik. Oyun içerisinde kontrolü daha fazla tutmamız gerekiyor, daha fazla kontrol olması gerekiyor. Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım. Taraftar için güzel gün olmuştur. Tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutluyorum" dedi.

"BENİ TANIYAN OYUNCULARLA TEMAS EDİP TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Transfer konusundaki İngiltere tercihi ile ilgili soruya cevap veren Ismael, "Bu durum geçen sezondan beri planlıydı. İstediğimiz profil buydu. Bende İngiltere'de çalıştım, orayla daha sıcak temasım var. Orada ulaşabileceğimiz profil daha fazla. Beni tanıyan oyuncularla temas edip transferleri gerçekleştirdik. Başkanımız ve Ceyhun bey de harika işler çıkardılar bu transferleri bitirme noktasında. 29 yıldır futbolun içerisindeyim, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulan konulara kulak tıkıyorum. Benim işim başarılı olmak. Başarı olmadığı anda eve dönerim. İyi gidiyoruz, gelecek maça kadarda aynı odağı korumamız lazım. Eleştiri bu işin bir parçası" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN DOĞRU BİR YOLDAYIZ"

Oynadıkları futbola da değinen Valerien Ismael, "Maçın genelinde rakipten 1 fazla gol attığınız anda galibiyet için yeterli oluyor. Gol yememeyi isteriz tabii ki. Bu konuda asla sorun yok. Bu konu fark üretecekse bir noktada bu fark olacak. Şu an doğru ve iyi bir yoldayız. Oyunun genelini geliştirme hedefindeyiz. Ben taraftarımıza her zaman söylüyorum, uzak ara en iyi taraftara sahibiz. Göreve geldiğimizden beri gördüğümüz tutku, sevgi... Bunun bir karşılığı yok. Taraftarla birlikte aynı şeyleri isteyip düşündüğümüzde ortaya çıkan enerji çok faydalı olacak. Bizim görevimiz sahaya bunu yansıtmak" şeklinde konuştu.

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