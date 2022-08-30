Valerien Ismael’den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe ’Geri dönecekler’ hissiyatını vermememiz lazım

"ŞU AN DOĞRU BİR YOLDAYIZ"

Oynadıkları futbola da değinen Valerien Ismael, "Maçın genelinde rakipten 1 fazla gol attığınız anda galibiyet için yeterli oluyor. Gol yememeyi isteriz tabii ki. Bu konuda asla sorun yok. Bu konu fark üretecekse bir noktada bu fark olacak. Şu an doğru ve iyi bir yoldayız. Oyunun genelini geliştirme hedefindeyiz. Ben taraftarımıza her zaman söylüyorum, uzak ara en iyi taraftara sahibiz. Göreve geldiğimizden beri gördüğümüz tutku, sevgi... Bunun bir karşılığı yok. Taraftarla birlikte aynı şeyleri isteyip düşündüğümüzde ortaya çıkan enerji çok faydalı olacak. Bizim görevimiz sahaya bunu yansıtmak" şeklinde konuştu.