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CANLI | Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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CANLI | Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Konyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Arda Kardeşler tarafından yönetilen Konyaspor-Fenerbahçe maçı, Eskişehir Yeni Stadyum'nda oynanıyor. Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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