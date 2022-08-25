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Beşiktaş dev transferi KAP'a bildirdi! Dele Alli artık Beşiktaş forması giyecek

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Beşiktaş dev transferi KAP’a bildirdi! Dele Alli artık Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, Everton'dan kadrosuna kattığı Dele Alli'yi KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

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