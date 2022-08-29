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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için 'Ghezzal' eşi için 'Talisca' talebi

Diyarbakır'da, oğlunun adını Kuaresma Azad, kızının adını ise Anne Marie koyan Veysi Çevik isimli vatandaş, isminin Rachid Ghezzal olarak değiştirilmesi için e-Devlet'ten başvuru yaptı. Fanatik Beşiktaşlı olan futsal sporcusu Çevik, "Eşime de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:06
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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için ’Ghezzal’ eşi için ’Talisca’ talebi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek" duyurusunda bulunmuştu.

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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için ’Ghezzal’ eşi için ’Talisca’ talebi

İSMİNİ GHEZZAL OLARAK DEĞİŞTİRMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Gelişmenin ardından Diyarbakır'da yaşayan ve Ankara'da Futsal 1'inci Ligi takımlarından Çankaya Belediyespor'da oynayan Veysi Çevik, Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın ismini almak için talepte bulundu.

BEŞİKTAŞ FANATİĞİ VATANDAŞTAN İLGİNÇ TALEP | VİDEO

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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için ’Ghezzal’ eşi için ’Talisca’ talebi

OĞLUNUN İSMİNE EKLEME YAPMAK İSTİYOR

Sadece maç günleri Ankara'ya giden Veysi Çevik, oğlu Kuaresma Azad'ın adının da 'Ricardo Kuaresma Azad' olması için başvuru yaptı. Kızına da İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin adını koyan Çevik'in 2 başvurusunun şu an inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için ’Ghezzal’ eşi için ’Talisca’ talebi

"EŞİME DE ANDERSON TALISCA İSMİ İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIM"

Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Veysi Çevik, "Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı. Sevdik, kızıma da onun ismini verdik. Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" dedi.

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Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için ’Ghezzal’ eşi için ’Talisca’ talebi

"KIZIMIN ADINI MUSLARA KOYACAKTIM"

"Herkesin yaptığını değil; değişik şeyleri yapmayı seviyorum" diyen Veysi Çevik, "Kızımın ismini aslında Muslera koyacaktım. İstanbul'da biri, çocuğuna Ege Muslera adını koymuştu. O zaman ben de 'Anne-Marie olsun' dedim. Muslera da çok sempati duyduğum bir insan" diye konuştu.