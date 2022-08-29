31 Ağustos 2022, Çarşamba
Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için 'Ghezzal' eşi için 'Talisca' talebi
Diyarbakır'da, oğlunun adını Kuaresma Azad, kızının adını ise Anne Marie koyan Veysi Çevik isimli vatandaş, isminin Rachid Ghezzal olarak değiştirilmesi için e-Devlet'ten başvuru yaptı. Fanatik Beşiktaşlı olan futsal sporcusu Çevik, "Eşime de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:06
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