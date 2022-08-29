Beşiktaş fanatiği vatandaştan kendisi için ’Ghezzal’ eşi için ’Talisca’ talebi

"EŞİME DE ANDERSON TALISCA İSMİ İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIM"



Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Veysi Çevik, "Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı. Sevdik, kızıma da onun ismini verdik. Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" dedi.