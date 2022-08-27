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Adana Demirspor - Ümraniyespor CANLI ANLATIM | Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Adana Demirspor - Ümraniyespor CANLI ANLATIM | Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kritik mücadelenin muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 4. haftasında, ligin yeni ekibi Ümraniyespor yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor'a konuk olacak.

Heyecan dolu müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Adana Demirspor - Ümraniyespor müsabakası 21.45'te başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR 6, ÜMRANİYESPOR 1 PUANDA

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Adana Demirspor 6 puanla 6. basamakta bulunuyor. 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Ümraniyespor ise 1 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, N'Diaye, Gökhan, Akintola, Stambouli, Onyekuru, Dzyuba

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Avounou, Onur, Del Valle, Bettaieb

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