Artem Dzyuba Adana Demirspor'da
Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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