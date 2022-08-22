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Younes Belhanda ve Henry Onyekuru Fenerbahçe tribünlerini çıldırttı! 4 yıldız ve ağlama hareketine büyük tepki...

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Younes Belhanda ve Henry Onyekuru Fenerbahçe tribünlerini çıldırttı! 4 yıldız ve ağlama hareketine büyük tepki...

Adana Demirspor'un Faslı 10 numarası Younes Belhanda ve yeni yıldızı Henry Onyekuru Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada tribünlerin tepkisi çekti. Geçmişte Galatasaray forması giyen ikili tribünlere "4 yıldız" ve "ağlama" işareti yaptı.

Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti.

Mücadele yer yer gergin anlara sahne olurken, Adana Demirspor'dan Belhanda ve Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareketler sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki topladı.

BELHANDA TRİBÜNLERE "4" İŞARETİ YAPTI

Mücadelenin 59. dakikasında korner kullanmak için köşeye gelen eski Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe tribünlerine eliyle '4' işareti yaptı.

Bu hareketin ardından tribünlerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada da Younes Belhanda'nın bu işareti gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ONYEKURU'DAN "AĞLAMA"

Maçın 66. dakikasında Dzyuba'ya yaptığı asistle skorun 3-2'ye gelmesini sağlayan Henry Onyekuru ise yine Fenerbahçe tribünlerine dönerek "ağlama" işareti yaptı.

Onyekuru'nun bu işareti sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kartını çıkardı.

MAÇ SONU ONYEKURU'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan, A. Demirsporlu Henry Onyekuru mücadele sonrası sosyal medyadan bir paylaşım bulundu ve Fenerbahçe'ye . yıldız göndermesi yaptı.

Onyekuru paylaşımında "4. yıldızı alana kadar sakin olun" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

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