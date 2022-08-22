Younes Belhanda ve Henry Onyekuru Fenerbahçe tribünlerini çıldırttı! 4 yıldız ve ağlama hareketine büyük tepki...
Adana Demirspor'un Faslı 10 numarası Younes Belhanda ve yeni yıldızı Henry Onyekuru Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada tribünlerin tepkisi çekti. Geçmişte Galatasaray forması giyen ikili tribünlere "4 yıldız" ve "ağlama" işareti yaptı.
Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadele yer yer gergin anlara sahne olurken, Adana Demirspor'dan Belhanda ve Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareketler sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki topladı.
BELHANDA TRİBÜNLERE "4" İŞARETİ YAPTI
Mücadelenin 59. dakikasında korner kullanmak için köşeye gelen eski Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe tribünlerine eliyle '4' işareti yaptı.
Bu hareketin ardından tribünlerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada da Younes Belhanda'nın bu işareti gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
ONYEKURU'DAN "AĞLAMA"
Maçın 66. dakikasında Dzyuba'ya yaptığı asistle skorun 3-2'ye gelmesini sağlayan Henry Onyekuru ise yine Fenerbahçe tribünlerine dönerek "ağlama" işareti yaptı.
Onyekuru'nun bu işareti sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kartını çıkardı.
MAÇ SONU ONYEKURU'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan, A. Demirsporlu Henry Onyekuru mücadele sonrası sosyal medyadan bir paylaşım bulundu ve Fenerbahçe'ye . yıldız göndermesi yaptı.
Onyekuru paylaşımında "4. yıldızı alana kadar sakin olun" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
- Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...
- YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? ÖSYM ek tercih kılavuzu...