Younes Belhanda ve Henry Onyekuru Fenerbahçe tribünlerini çıldırttı! 4 yıldız ve ağlama hareketine büyük tepki...

BELHANDA TRİBÜNLERE "4" İŞARETİ YAPTI

Mücadelenin 59. dakikasında korner kullanmak için köşeye gelen eski Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe tribünlerine eliyle '4' işareti yaptı.

Bu hareketin ardından tribünlerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada da Younes Belhanda'nın bu işareti gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.