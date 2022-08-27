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Uğurcan Çakır Galatasaray derbisinde yok! Trabzonspor'da Galatasaray maçında kalede kim olacak? Muhammet Taha Tepe kimdir?

SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Uğurcan Çakır Galatasaray derbisinde yok! Trabzonspor’da Galatasaray maçında kalede kim olacak? Muhammet Taha Tepe kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Milli kalecinin karın kaslarındaki yırtık şüphesinden kaynaklı derbide forma giyemeyeceği belirtildi. Peki Galatasaray derbisinde Uğurcan'ın yerine kim oynayacak. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Derbi öncesinde Fırtına'da flaş sakatlık gelişmesi yaşandı.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Bu nedenle Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan Uğurcan'ın yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.

MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?

Muhammet Taha Tepe 2001 yılında doğdu. 19 yaşında olan genç kaleci. futbola 2012-2013 sezonunda Sapanca Akademispor'da atım attı. Muhammet Taha, kariyerine 2013-2014 sezonundan itibaren Sakaryaspor altyapısında devam etti.. 2013-2014 sezonunda Sakaryaspor'dan Altınordu'ya transfer olan Muhammet Taha, kariyerinin sonrakı bölümünü İzmir kulübünde geçirdi. Altınorduspor'da sırasıyla U17, U19, U21 takımlarında forma giyen genç futbolcu, 2019-2020 sezonunda Nigde Anadolu kulübünde kiralık olarak oynadıktan sonra Altınorduspor'a geri döndü.

Resmi olarak Altınordu U19 takımına geri dönen Muhammet Taha Tepe'nin Altınorduspor'daki son kariyeri sadece 7 gün sürdü. 30 Haziran'da resmen Altınorduspor'a geri dönen Mustafa Taha Tepe, 7 Temmuz 2020 itibari ile resmen Trabzonspor futbolcusu oldu.

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