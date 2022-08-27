Uğurcan Çakır Galatasaray derbisinde yok! Trabzonspor'da Galatasaray maçında kalede kim olacak? Muhammet Taha Tepe kimdir?
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Milli kalecinin karın kaslarındaki yırtık şüphesinden kaynaklı derbide forma giyemeyeceği belirtildi. Peki Galatasaray derbisinde Uğurcan'ın yerine kim oynayacak. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Derbi öncesinde Fırtına'da flaş sakatlık gelişmesi yaşandı.
A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Bu nedenle Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan Uğurcan'ın yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.
MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?
Muhammet Taha Tepe 2001 yılında doğdu. 19 yaşında olan genç kaleci. futbola 2012-2013 sezonunda Sapanca Akademispor'da atım attı. Muhammet Taha, kariyerine 2013-2014 sezonundan itibaren Sakaryaspor altyapısında devam etti.. 2013-2014 sezonunda Sakaryaspor'dan Altınordu'ya transfer olan Muhammet Taha, kariyerinin sonrakı bölümünü İzmir kulübünde geçirdi. Altınorduspor'da sırasıyla U17, U19, U21 takımlarında forma giyen genç futbolcu, 2019-2020 sezonunda Nigde Anadolu kulübünde kiralık olarak oynadıktan sonra Altınorduspor'a geri döndü.
Resmi olarak Altınordu U19 takımına geri dönen Muhammet Taha Tepe'nin Altınorduspor'daki son kariyeri sadece 7 gün sürdü. 30 Haziran'da resmen Altınorduspor'a geri dönen Mustafa Taha Tepe, 7 Temmuz 2020 itibari ile resmen Trabzonspor futbolcusu oldu.
Ayrıntılar geliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?
- 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?
- Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?
- Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?
- Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur?
- 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?
- Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...
- Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?
- Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...