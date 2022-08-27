Uğurcan Çakır Galatasaray derbisinde yok! Trabzonspor’da Galatasaray maçında kalede kim olacak? Muhammet Taha Tepe kimdir?

A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Bu nedenle Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan Uğurcan'ın yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.