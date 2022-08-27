Fatih Karagümrük evinde Ankaragücü'nü rahat geçti
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi puanını 3'e yükseltirken, Ankara temsilcisi 1 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçını, ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Karagümrük bu sonuçla ligdeki ilk puan ve galibiyetini alırken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
3. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Viviano yumruklayarak uzaklaştırmak isterken, altıpasta takım arkadaşından dönen topu Salih Dursun kaleye gönderdi. VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, gol kararını verdi: 1-0
9. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Caner Erkin, ilk goldeki noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, ön direkte Borini'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
41. dakikada Oğuz Ceylan, Caner Erkin'in uzaklaştıramadığı topu alarak sağdan çizgiye indi ve ceza sahası içinde dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Viviano gole izin vermedi.
İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Colley'in içeri çevirdiği topu Borini arka direkte ağlara gönderdi: 3-0
53. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü geldi. Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasını uzaklaştırmak isteyen Baniya'nın ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
73. dakikada Chatzigiovanis'in sağdan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Ozdoev uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kalesine gönderdi, Viviano son anda topu kornere çeldi.
76. dakikada sağdan gönderilen uzun topla arka direkte buluşan Macheda, aut çizgisine yakın bir noktadan dar açısına rağmen şutunu çekti, Viviano bacaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
82. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Levent Mercan'ın ceza sahası önünden şutunda ceza alanında Sinan Osmanoğlu'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1
VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ 11'LER
Karagümrük: Viviano; Caner, Dresevic, Baniya, Salih; Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz; Borini, Diagne, Colley.
Ankaragücü: Bahadır; Marlon, Mujakic, Sinan, Oğuz; Rodrigues, Pedrinho; Beridze, Jese, Zahid; Macheda.
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