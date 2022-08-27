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Montella sahaya girip Balotelli'nin üzerine yürüdü! Adana Demirlisporlu oyuncular kavgayı zor ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Montella sahaya girip Balotelli’nin üzerine yürüdü! Adana Demirlisporlu oyuncular kavgayı zor ayırdı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmayı Adana Demirspor Ümraniyespor'u Rodrigues'in 6. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Maça ise Adana Demirspor teknik direktörü Montella ile Balotelli'nin kavgası damga vurdu. Montella maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek Balotelli'nin üzerine yürüdü. İşte detaylar...

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Adana ekibi, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'in 6. dakikada attığı şık golle 1-0 kazandı.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve 2. Sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 1 puanla 16. sırada bulunuyor.

KAVGA MAÇA DAMGA VURDU

Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırdı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

İŞTE TARTIŞMANIN YAŞANDIĞI O ANLAR

İŞTE BALOTELLİ MONTELLA KAVGASI! TIKLA İZLE!

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORT'TAN ALINMIŞTIR

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