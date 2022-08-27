Montella sahaya girip Balotelli'nin üzerine yürüdü! Adana Demirlisporlu oyuncular kavgayı zor ayırdı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmayı Adana Demirspor Ümraniyespor'u Rodrigues'in 6. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Maça ise Adana Demirspor teknik direktörü Montella ile Balotelli'nin kavgası damga vurdu. Montella maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek Balotelli'nin üzerine yürüdü. İşte detaylar...
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Adana ekibi, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'in 6. dakikada attığı şık golle 1-0 kazandı.
Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve 2. Sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 1 puanla 16. sırada bulunuyor.
KAVGA MAÇA DAMGA VURDU
Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırdı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.
İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.
Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.
İŞTE TARTIŞMANIN YAŞANDIĞI O ANLAR
İŞTE BALOTELLİ MONTELLA KAVGASI! TIKLA İZLE!
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORT'TAN ALINMIŞTIR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?
- 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?
- Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?
- Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?
- Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur?
- 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?
- Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...
- Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?
- Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...