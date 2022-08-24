Fransızlar duyurdu: Ünlü golcüden Galatasaray'a yeşil ışık
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin, Galatasaray'a transfer olma fikrine sıcak baktığını yazdı.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını bu sezon üzerinden atmak isteyen Galatasaray, yeni sezon öncesindeki transferleriyle dikkat çekmişti.
Son olarak Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak sükse yaratan Sarı-kırmızlılar, gol sorununu yıldız bir forvetle çözmek istiyor. Haris Seferovic, Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis hattını 1. sınıf bir santrforla daha güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazmıştı.
FRANSIZ BASINI YAZDI: ICARDI'DEN YEŞİL IŞIK
Arjantinli golcü ile yapılan son görüşmeden ise olumlu sonuç çıktı. Fransız basınının önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, tecrübeli forvetin, Galatasaray'a transfer olma fikrini onaylamış durumda olduğunu yazdı.
PSG de Sarı-kırmızılı ekibin teklifini kabul ederse Icardi yeni sezonda bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray formasını terletecek.
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