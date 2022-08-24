Fransızlar duyurdu: Ünlü golcüden Galatasaray’a yeşil ışık

Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını bu sezon üzerinden atmak isteyen Galatasaray, yeni sezon öncesindeki transferleriyle dikkat çekmişti.

Son olarak Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak sükse yaratan Sarı-kırmızlılar, gol sorununu yıldız bir forvetle çözmek istiyor. Haris Seferovic, Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis hattını 1. sınıf bir santrforla daha güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazmıştı.