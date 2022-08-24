Canlı | Trabzonspor-Kopenhag maçı canlı takip izle! Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

362 MİLYON TL FIRTINA'YI BEKLİYOR!

Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa, ufak çaplı bir servetin sahibi olacak. Bordo-Mavililer, ilk etapta 15 milyon 640 bin Euro'yu ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. Yayın ve kat sayı geliriyle birlikte bu rakam 20 milyon Euro'yu (362 milyon TL) bulacak. Bunun yanı sıra Fırtına, grupta kazandığı her maç için 2.8 milyon Euro, beraberlik için ise 930 bin Euro kazanacak. Eğer temsilcimiz grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi başarırsa, 9.6 milyon Euro daha alacak.