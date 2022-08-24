Canlı | Trabzonspor-Kopenhag maçı canlı takip izle! Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekiplerinden Kopenhag'ı ağırlayacak. Bordo mavili ekip maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Trabzonspor gruplara ilk etapta 15 milyon 640 bin Euro’yu ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor evidne Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor.
MAÇ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kopenhag maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius
Kopenhag: (MUHTEMEL) Yan, Diks, Vavro, Kristiansen, Claesson, Zeca, Lerager, Biel, Khotcholava, Haraldsson, Falk
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ÇOK SAYIDA EKSİK VAR
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas da maçta süre alamayacak.
TURU GEÇERSE İKİNCİ KEZ GRUPLARA
Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.
DEVLERİ DEVİRMİŞTİ
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.
362 MİLYON TL FIRTINA'YI BEKLİYOR!
Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa, ufak çaplı bir servetin sahibi olacak. Bordo-Mavililer, ilk etapta 15 milyon 640 bin Euro'yu ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. Yayın ve kat sayı geliriyle birlikte bu rakam 20 milyon Euro'yu (362 milyon TL) bulacak. Bunun yanı sıra Fırtına, grupta kazandığı her maç için 2.8 milyon Euro, beraberlik için ise 930 bin Euro kazanacak. Eğer temsilcimiz grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi başarırsa, 9.6 milyon Euro daha alacak.
ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK KRİTİK
UEFA sıralamasında Türkiye 20. sıraya gerilemişti. Bu nedenle artık Şampiyonlar Ligi'ne tek takım göndereceğiz. Üstelik şampiyonumuz direkt gruplardan başlamak yerine ön eleme turları oynayacak. Bu sezon toplayacağımız puanlar son derece kritik. Takımlarımız şu ana kadar 1900 puan kazandı. Fırtına eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa tam 4000 bonus puanı hanemize yazdıracak. Avrupa arenasına 5 takımla giriş yapsak da Konyaspor 'un elenmesiyle şu anda 4 takımımız kalmış durumda.
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