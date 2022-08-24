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Galatasaray'ın hedefinde Ballo-Toure var

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Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Galatasaray’ın hedefinde Ballo-Toure var

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ballo-Toure konusunda bir hayli ısrarcı. Galatasaray Yönetimi, yıldız oyuncu için Milan ile yeni bir görüşme yapacak Sağ bek arayışlarını sürdüren Cim Bom, Ballo-Toure konusunda bir hayli ısrarcı. Galatasaray Yönetimi, yıldız oyuncu için Milan ile yeni bir görüşme yapacak.

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