Trabzonspor Kopenhag canlı maç izle! TS Kopenhag EXXEN canlı maç izleme yolları LİNKİ
Trabzonspor Kopenhag canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden fırtınanın arkasında olmak istiyor. Deplasmanda 2-1’lik yenilgiyle ayrılan bordo mavililer, kendi evinde Danimarka temsilcisinin eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. İşte, TS Kopenhag EXXEN canlı maç izleme yolları
Trabzonspor ile Kopenhag Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında mücadele edecek. Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak. Böylece Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yer alan Trabzonspor, Danimarka temsilcisini kendi evinde yenmek istiyor. Peki, Trabzonspor Kopenhag canlı maç izlemek için detaylar...
TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Kopenhag maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile iglili tüm gelişmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas da maçta süre alamayacak.
TURU GEÇERSE 2. KEZ
Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.
Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.
DEVLERE KARŞI ZAFERLER
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.
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- Trabzonspor Kopenhag canlı maç izle! TS Kopenhag EXXEN canlı maç izleme yolları LİNKİ
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