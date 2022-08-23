23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Nwakaeme gelişmesi! Son kez masaya oturulacak

Galatasaray'da Nwakaeme gelişmesi! Son kez masaya oturulacak

SPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Galatasaray’da Nwakaeme gelişmesi! Son kez masaya oturulacak

Uzun bir süredir adı Galatasaray’la anılan, ancak yapılan pazarlıklarda orta yol bulunamayan Nwakaeme, Arabistan’dan aldığı iki teklifi de Sarı-Kırmızılı takımda oynamak için reddetti. Yıldız oyuncunun menajeriyle son kez masaya oturulacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA