Valerien Ismael’den ’Dele Alli’ açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, "Bu haftanın geçen haftadan farkı, 11 kişi bitirdik oyunu. Bu kadar basit. Bugün de Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Ama sonuç itibarıyla hak edilmiş bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.