Valerien Ismael'den 'Dele Alli' açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İngiliz futbolcu Dele Alli'nin transferine ilişkin, "İsim veremem" diyen Ismael, "Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, "Bu haftanın geçen haftadan farkı, 11 kişi bitirdik oyunu. Bu kadar basit. Bugün de Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Ama sonuç itibarıyla hak edilmiş bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZA DAHA DA KALİTE KATMAK İSTİYORUZ"
Dele Alli transferinin sorulması üzerine ise Fransız teknik adam şu cevabı verdi:
"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."
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