Başakşehir - Kayserispor MAÇ SONUCU-ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında, Medipol Başakşehir evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi puanını 7'ye yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 3 hafta sonunda 3 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da 1 gol bulan ev sahibi, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Bu sonuçla ev sahibi puanını 7'ye yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 3 hafta sonunda 3 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlandı.
İLK 11'LER
Başakşehir Xl: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba , Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Aleksic, Chadli, Szysz.
Kayserispor XI: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Cardoso, Bertolacci, Emrah, Thiam, Mustafa.
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