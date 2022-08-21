İstanbul'da Kartal pençesi: Beşiktaş gol oldu yağdı
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İlk andan itibaren baskılı bir oyun oynayan Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti.
Maç başından itibaren rakip yarı sahada baskısını hissettiren Beşiktaş'ın ilk dakikalarda iki topu direkten döndü.
WEGHORST'TAN İLK GOL
Baskısı kırılmayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada Weghorst'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.
DEVRE 2-0 BİTTİ
Hızla başlattığı atakta Salih Uçan'ın pasıyla topla buluşan N'Koudou 34. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Maçta ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI
İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi, 50. dakikadaki korner organizasyonunda Muleka ile farkı 3 yaptı.
KARAGÜMRÜK DİRENEMEDİ
Deplasman ekibi, 53. dakikada Diagne'nin kornerden gelen ortaya vuruşuyla bulduğu golle, farkı tekrar 2'ye indirdi.
Beşiktaş son dakikalarda Rosier ile bulduğu golle 4-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst
Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne.
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