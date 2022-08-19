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Son dakika | Beşiktaş ve TFF arasında büyük gerginlik! Resmi açıklama yapmak zorunda kaldılar

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Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika | Beşiktaş ve TFF arasında büyük gerginlik! Resmi açıklama yapmak zorunda kaldılar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde hakem seminerinde yaptığı açıklamalar Beşiktaş camiasında tepkilere neden olmuştu. TFF konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir." denildi.

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