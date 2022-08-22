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Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu

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Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Cenk Özkacar’ın yeni takımı belli oldu

İspanya La Liga’nın önemli kulüplerinden Valencia, Olympique Lyon’un 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar’ı kadrosuna kattı. Yarın İspanya’ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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